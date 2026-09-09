RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|Aktuelle Analyse im Blick
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09.09.2026 17:43:48
RWE-Analyse: Jefferies & Company Inc. stuft Aktie mit Buy ein
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE nach einem Stromabnahmevertrag zwischen dem Suchmaschinenbetreiber Google und dem Energieversorger Fortum auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Die Vereinbarung untermauere für die Versorgungsunternehmen in der Europäischen Union das Thema "Energie für Künstliche Intelligenz", schrieb Ahmed Farman in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Der Experte sprach von einem positiven Signal insbesondere für Engie und RWE, die bereits auf die potenziellen Chancen durch die Nachfrage von Rechenzentren hingewiesen hätten.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die RWE-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Die RWE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 17:27 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 60,18 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 24,63 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 1 133 424 RWE-Aktien gekauft oder verkauft. Der Anteilsschein legte seit Jahresanfang 2026 um 35,6 Prozent zu.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 07:59 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 07:59 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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