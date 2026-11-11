RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|RWE-Analyse im Blick
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11.11.2026 17:49:47
RWE-Analyse: Kaufen-Bewertung von DZ BANK für Aktie
Die DZ Bank hat die Einstufung für RWE nach Zahlen für die ersten neun Monate auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 69 Euro belassen. "Da geht noch mehr", schrieb Werner Eisenmann mit Blick auf die kommenden Jahre. Auch die Ziele für 2027 und 2031 des Stromerzeugers seien zurückhaltend, argumentierte der Experte in einer Studie am Mittwoch.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der RWE-Aktie zur Zeit der Analyse
Die RWE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 17:29 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 59,44 EUR. Bisher wurden via XETRA 915 913 RWE-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 33,9 Prozent zu Buche.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 16:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 16:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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