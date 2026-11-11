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WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

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Experten-Einschätzung 11.11.2026 15:28:49

RWE-Analyse: Outperform-Bewertung von RBC Capital Markets für Aktie

RWE-Analyse: Outperform-Bewertung von RBC Capital Markets für Aktie

RBC Capital Markets-Analyst Alexander Wheeler hat eine gründliche Analyse des RWE-Papiers durchgeführt.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Alexander Wheeler hob am Mittwoch nach den Neunmonatszahlen des Energiekonzerns vor allem das starke Handelsgeschäft hervor.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die RWE-Aktie am Tag der Analyse

Im XETRA-Handel gewannen die RWE-Papiere um 15:12 Uhr 2,4 Prozent. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 10,89 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Von der RWE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 697 192 Stück gehandelt. Für die Aktie ging es seit Jahresbeginn 2026 um 34,1 Prozent aufwärts.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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