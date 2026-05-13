RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|Aktie auf dem Prüfstand
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13.05.2026 10:13:47
RWE-Analyse: Overweight-Bewertung von Barclays Capital für Aktie
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE nach Zahlen mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Overweight" belassen. Peter Crampton hält es für angebracht, dass die Aktien des Energiekonzerns sich am Mittwoch besser entwickeln werden als das Sektorumfeld. Das erste Quartal stütze sein Argument, dass die Zielsetzungen noch Luft nach oben haben.
Aktienbewertung im Detail: Die RWE-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Das Papier von RWE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:57 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 57,86 EUR abwärts. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 14,07 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 303 131 RWE-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Anteilsschein um 30,4 Prozent.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 05:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 05:52 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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