RWE-Analyse: RBC Capital Markets bewertet RWE-Aktie mit Outperform in neuer Analyse

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für RWE nach Zahlen zu den ersten neun Monaten mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Outperform" belassen. Der bereinigte operative Gewinn (Ebitda) liege um 300 Millionen Euro über der Konsensschätzung, schrieb Alexander Wheeler in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Der Verkauf eines Rechenzentrumsprojekts habe hierzu beigetragen. Der Schritt sei interessant, denn RWE verfüge über weitere "alte Anlagen" in Großbritannien, Deutschland und den Niederlanden. Mit diesen könnten in Zukunft weitere Werte gehoben werden.

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 4,1 Prozent auf 44,70 EUR zu. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 1,57 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Bisher wurden heute 452 289 RWE-Aktien gehandelt. Die Aktie kletterte auf Jahressicht 2025 um 60,2 Prozent aufwärts.

