RWE-Analyse: UBS AG vergibt Buy an RWE-Aktie

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Analystin Wanda Serwinowska wertet die Zahlenvorlage am Donnerstagmorgen insgesamt leicht negativ. Es gebe keine Aktienrückkäufe und der Ausblick für 2024 sei nur teilweise angepasst worden.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die RWE-Aktie am Tag der Analyse

Um 09:03 Uhr stieg die RWE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 32,30 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 60,99 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wechselten via XETRA 132 840 RWE-Aktien den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2024 ging es für die Aktie um 21,6 Prozent abwärts. Die RWE-Bilanz für Q4 2023 wird am 14.03.2024 erwartet.

