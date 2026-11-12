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12.11.2026 06:31:28
RWE: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
RWE hat am 11.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,39 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE ein EPS von 1,17 EUR in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,70 Milliarden EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 46,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte RWE einen Umsatz von 3,21 Milliarden EUR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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