RWE gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

RWE gab am 12.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,37 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,71 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 28,06 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,75 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 5,21 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at