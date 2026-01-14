Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|
14.01.2026 10:11:41
RWE gewinnt Abnahmeverträge für 5 Projekte in britischer Offshore-Auktion
DOW JONES--RWE hat bei der jüngsten Windstrom-Auktion in Großbritannien Abnahmeverträge für insgesamt fünf Offshore-Entwicklungsprojekte mit einer Gesamtkapazität von 6,9 Gigawatt gewonnen. RWE erhielt bei der siebten Ausschreibungsrunde für die Projekte jeweils 20-jährige Contracts for Differences in Höhe von 91,20 Britische Pfund je Megawattstunde, wie der deutsche Energiekonzern in Essen mitteilte.
Zwei der fünf Projekte - Norfolk Vanguard East und Norfolk Vanguard West in der britischen Nordsee - will RWE zusammen mit dem US-Investor KKR bis 2029 bzw 2030 realisieren. KKR erwirbt dazu eine 50-prozentige Beteiligung an den Projekten. Für zwei Dogger-Bank-Projekte und eines in der irischen See hat RWE Masdar bzw die Stadtwerke München sowie Siemens als Partner gewonnen. Der Windpark Awel y Mor in der irischen See soll 2031 in Betrieb gehen.
