RWE gibt Wasserkraftwerke an österreichischen Versorger Kelag ab

BERLIN (Dow Jones)--Der Energieversorger RWE hat seine Anteile an 19 Kleinwasserkraftwerken in Frankreich und Portugal an den österreichischen Energieversorger Kelag verkauft. In der Kapazität von insgesamt 65 Megawatt seien auch 3 Megawatt Windkraft enthalten, teilte das DAX-Unternehmen mit. Ein Kaufpreis wurde nicht mitgeteilt.

Die Transaktion soll im Laufe des Jahres abgeschlossen werden mit Wirksamkeit zum 1. Januar 2021. Im Zuge des Verkaufs wechseln auch 16 RWE-Beschäftigte zu dem Kärntner Unternehmen. RWE hatte die Anlagen zunächst 2019 im Rahmen des Deals mit Eon übernommen. Bereits seit 2001 war der Essener Konzern an der Kelag mit 37,9 Prozent beteiligt.

Im Herbst 2020 hatten das Land Kärnten und RWE vereinbart, ihre Partnerschaft für ein weiteres Jahrzehnt fortzusetzen. Kelag will dabei vor allem die Wasserkraft weiter ausbauen, RWE konzentriert sich hingegen auf Investitionen in Windenergie, in Solarkraft und Speichertechnologien.

January 12, 2021 05:41 ET (10:41 GMT)