RWE hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

RWE lud am 13.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,04 USD. Im Vorjahresviertel hatte RWE 1,13 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 25,31 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,02 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,72 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at