WKN DE: A3DB5F / ISIN: US03769M1062

08.09.2025 08:03:40

RWE holt sich für Amprion-Finanzierung Apollo als Partner ins Boot

DOW JONES--RWE holt sich für seine Beteiligung am Übertragungsnetzbetreiber Amprion den Vermögensverwalter Apollo Global Management ins Boot. Apollo werde 3,2 Milliarden Euro für eine Beteiligung an einem Joint Venture zahlen, das künftig den 25,1-prozentigen RWE-Anteil an Amprion halten werde, teilte Amprion in Dortmund mit. RWE werde die operative Kontrolle über das Joint Venture haben und die Amprion-Beteiligung auch künftig verwalten. Ein Abschluss wird für das vierte Quartal erwartet.

RWE sprach in einer Erklärung von einer langfristigen Partnerschaft, um die Finanzierung des 25,1-prozentigen Anteils von RWE an Amprion sicherzustellen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/sha

(END) Dow Jones Newswires

September 08, 2025 02:03 ET (06:03 GMT)

