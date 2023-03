RWE kauft große Pipeline für Solar- und Batterieprojekte in Großbritannien

FRANKFURT (Dow Jones)--RWE kauft sich in Großbritannien in großem Maßstab in das Geschäft mit der Erzeugung von Solarstrom und der Grünstromspeicherung ein. Mit der Übernahme des Projektentwicklers JBM Solar verschafft sich der deutsche Versorger Zugang zu dessen Pipeline von Solar- und Batteriespeicher-Projekten, wie das Unternehmen in Essen mitteilte.

Insgesamt haben die Projekte den Angaben zufolge eine Gesamtkapazität von rund 6,1 Gigawatt und befinden sich überwiegend in Mittel- und Südengland. Jährlich will das Unternehmen im Schnitt 450 Megawatt Erzeugungskapazität in Betrieb nehmen. Erste Projekte könnten bereits Ende nächsten Jahres Strom liefern, schätzt RWE. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.

RWE betreibt bereits eine ganze Reihe von Windparks in Großbritannien mit einer Gesamtkapazität von mehr als 2,6 Gigawatt, plant aber auch hier weitere Anlagen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/err

(END) Dow Jones Newswires

March 02, 2023 06:23 ET (11:23 GMT)