RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|
12.03.2026 07:04:38
RWE schneidet 2025 besser ab als erwartet
ESSEN (dpa-AFX) - Der Ergebnisrückgang beim Energiekonzern RWE ist im vergangenen Jahr weniger stark ausgefallen als erwartet. Vor allem überraschend gut ausgefallene Geschäfte im Handel mit Energie, sowie mit der Stromerzeugung durch Wind auf See schoben den DAX-Konzern an. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen sowie bereinigt um Sondereffekte (ber Ebitda) sank 2025 im Vergleich zu 2024 um 10,4 Prozent auf rund 5,1 Milliarden Euro, wie RWE am Donnerstag in Essen mitteilte. Der bereinigte Gewinn je Aktie verschlechterte sich von 3,12 auf 2,48 Euro. Die Ergebnisse lagen damit aber am oberen Ende der vom Konzern ausgegebenen Prognose und auch über den durchschnittlichen Erwartungen der vom Unternehmen befragten Analysten. Aktionäre sollen für 2025 wie erwartet eine Dividende von 1,20 Euro je Aktie erhalten und damit 10 Cent mehr als im Vorjahr./lew/stk
Analysen zu RWE AG St.
Aktien in diesem Artikel
|RWE AG St.
|55,46
|0,29%
