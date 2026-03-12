RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|
12.03.2026 07:17:38
RWE schraubt mittelfristige Gewinnziele nach oben - Mehr Dividende geplant
ESSEN (dpa-AFX) - Der Energiekonzern RWE steckt sich für die kommenden Jahre höhere Ziele. 2031 soll das Ergebnis je Aktie auf 4,40 Euro anwachsen, teilte der DAX-Konzern am Donnerstag in Essen mit. 2025 hatte RWE laut angepassten Werten 2,50 Euro erreicht. Für 2026 prognostizieren die Essener 2,55 Euro und für das kommende Jahr dann 3,05 Euro. Dies wäre für 2026 mehr als die vom Unternehmen befragten Analysten im Schnitt bislang auf dem Zettel hatten, für 2027 allerdings etwas weniger. Grundlage für das beschleunigte Gewinnwachstum sollen Investitionen von netto 35 Milliarden Euro in den kommenden 5 Jahren sein. Diese Summe stand bislang von 2025 bis 2030 im Plan.
Die Aktionäre sollen zudem stärker am Gewinn beteiligt werden: RWE kündigte an, die Dividende zukünftig jährlich um 10 Prozent zu erhöhen, statt bislang um 5 bis 10 Prozent. So wollen die Essener für 2025 je Aktie 1,20 Euro ausschütten, für 2026 sind 1,32 Euro geplant. Analysten hatten hier weniger erwartet./lew/stk
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu RWE AG St.
|
12.03.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX mit Abgaben (finanzen.at)
|
12.03.26
|DAX aktuell: DAX mit Abgaben (finanzen.at)
|
12.03.26
|EQS-HV: RWE Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 30.04.2026 in Essen mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG (EQS Group)
|
12.03.26
|ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt RWE auf 'Market-Perform' - Ziel 55 Euro (dpa-AFX)
|
12.03.26
|ROUNDUP 2: RWE schlägt 2025 Erwartungen - Höhere Ziele und mehr Dividende (dpa-AFX)
|
12.03.26
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX mittags leichter (finanzen.at)
|
12.03.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: So bewegt sich der LUS-DAX mittags (finanzen.at)
|
12.03.26
|RWE will das US-Geschäft um Gas-Spitzenlastkraftwerke erweitern (Dow Jones)
Analysen zu RWE AG St.
|12.03.26
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.03.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|12.03.26
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.03.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|12.03.26
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.03.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|12.03.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|20.02.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|13.02.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|14.08.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|RWE AG St.
|55,46
|0,29%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Rot
An den asisatischen Börsen dominieren zum Wochenende die Bären.