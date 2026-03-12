RWE Aktie

RWE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

12.03.2026 07:17:38

RWE schraubt mittelfristige Gewinnziele nach oben - Mehr Dividende geplant

ESSEN (dpa-AFX) - Der Energiekonzern RWE steckt sich für die kommenden Jahre höhere Ziele. 2031 soll das Ergebnis je Aktie auf 4,40 Euro anwachsen, teilte der DAX-Konzern am Donnerstag in Essen mit. 2025 hatte RWE laut angepassten Werten 2,50 Euro erreicht. Für 2026 prognostizieren die Essener 2,55 Euro und für das kommende Jahr dann 3,05 Euro. Dies wäre für 2026 mehr als die vom Unternehmen befragten Analysten im Schnitt bislang auf dem Zettel hatten, für 2027 allerdings etwas weniger. Grundlage für das beschleunigte Gewinnwachstum sollen Investitionen von netto 35 Milliarden Euro in den kommenden 5 Jahren sein. Diese Summe stand bislang von 2025 bis 2030 im Plan.

Die Aktionäre sollen zudem stärker am Gewinn beteiligt werden: RWE kündigte an, die Dividende zukünftig jährlich um 10 Prozent zu erhöhen, statt bislang um 5 bis 10 Prozent. So wollen die Essener für 2025 je Aktie 1,20 Euro ausschütten, für 2026 sind 1,32 Euro geplant. Analysten hatten hier weniger erwartet./lew/stk

12.03.26 RWE Kaufen DZ BANK
12.03.26 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.03.26 RWE Overweight Barclays Capital
12.03.26 RWE Buy Goldman Sachs Group Inc.
12.03.26 RWE Market-Perform Bernstein Research
11.03.26 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10

Asiens Börsen in Rot
An den asisatischen Börsen dominieren zum Wochenende die Bären.
