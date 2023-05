RWE sieht sich dank kräftigen Investitionen auf Kurs

ESSEN (dpa-AFX) - Der Energiekonzern RWE sieht sich nach einem starken ersten Quartal weiterhin auf Kurs zu den Jahreszielen. Dank hoher Investitionen und Unternehmenszukäufen konnten die Essener vor allem in ihrem Kerngeschäft mit Erneuerbaren Energien viel besser abschneiden als ein Jahr zuvor. Im ersten Quartal investierte RWE 8 Milliarden Euro in das Portfolio, der Großteil entfiel auf die Übernahme der US-Solarfirma Con Edison Clean Energy Businesses. So wuchs die Kapazität um 4,9 Gigawatt (GW) im Vergleich zum Jahresende 2022. Der Zubau regenerativer Erzeugungsanlagen und die Akquisitionen zahlten sich aus, sagte Finanzchef Markus Müller am Donnerstag bei der Vorlage des Quartalsberichts in Essen. RWE hatte bereits vor zwei Wochen Eckdaten für das abgelaufene Quartal vorgelegt. Diese wurden nun bestätigt, ebenso wie die Jahresprognose./lew/stk