RWE Aktie

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WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

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16.09.2026 18:53:39

RWE stockt bei Netzbetreiber Amprion weiter auf

ESSEN (dpa-AFX) - Der Energieversorger RWE hat seinen Anteil am Übertragungsnetzbetreiber Amprion wie erwartet ausgebaut. Mit dem Kauf von weiteren Anteilen an der Beteiligungsgesellschaft M 31 wächst der durchgerechnete Anteil an Amprion auf 58 Prozent, wie der DAX-Konzern am Mittwochabend nach Börsenschluss mitteilte. Das sind 3 Prozentpunkte mehr als nach der im Juni angekündigten Aufstockung, die bereits abgeschlossen wurde. An M 31 wird RWE nun ebenfalls zur Mehrheitseignerin. M 31 hält knapp drei Viertel an Amprion und ist ein Konsortium aus RWE und deutschen Finanzinvestoren. Angaben zu den finanziellen Details der neuen Anteilsübernahme machte RWE nicht.

Im Juni hatte RWE sich über eine Kapitalerhöhung frisches Geld im Umfang von brutto vier Milliarden Euro besorgt und damit den Anteil an Amprion von rund 25 auf 55 Prozent erhöht. Dass der Konzern bereit wäre, zum gleichen Preis weiter aufzustocken, hatte RWE im August durchblicken lassen./men/nas

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