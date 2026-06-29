RWE stößt auf großes Anlegerinteresse bei neuer grüner Anleihe - Aktie im Blick

Die Anleihe wurde in zwei Tranchen zu je 750 Millionen Euro ausgegeben, wie RWE mitteilte. Die Emission war mehrfach überzeichnet. Der Nettoerlöse soll zur Finanzierung des Investitionsprogramms des Konzerns verwendet werden.

Die erste Tranche mit einer Laufzeit von sechs Jahren hat eine Rendite bis zur Fälligkeit von 3,497 Prozent, basierend auf einem Kupon von 3,375 Prozent pro Jahr und einem Ausgabepreis von 99,350 Prozent. Die zweite, elfjährige Tranche hat einen Kupon von 4,000 Prozent pro Jahr und einen Ausgabepreis von 99,546 Prozent. Die Rendite bis zur Fälligkeit betrage somit 4,052 Prozent, so RWE.

DOW JONES