RWE Aktie

RWE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Grüner Bond 30.06.2026 09:28:00

RWE stößt auf großes Anlegerinteresse bei neuer grüner Anleihe - Aktie im Plus

RWE stößt auf großes Anlegerinteresse bei neuer grüner Anleihe - Aktie im Plus

Der Energiekonzern RWE hat eine weitere grüne Anleihe mit einem Gesamtvolumen von 1,5 Milliarden Euro begeben.

Die Anleihe wurde in zwei Tranchen zu je 750 Millionen Euro ausgegeben, wie RWE mitteilte. Die Emission war mehrfach überzeichnet. Der Nettoerlöse soll zur Finanzierung des Investitionsprogramms des Konzerns verwendet werden.

Die erste Tranche mit einer Laufzeit von sechs Jahren hat eine Rendite bis zur Fälligkeit von 3,497 Prozent, basierend auf einem Kupon von 3,375 Prozent pro Jahr und einem Ausgabepreis von 99,350 Prozent. Die zweite, elfjährige Tranche hat einen Kupon von 4,000 Prozent pro Jahr und einen Ausgabepreis von 99,546 Prozent. Die Rendite bis zur Fälligkeit betrage somit 4,052 Prozent, so RWE.

Die RWE-AKtie steigt via XETRA zeitweise um 1,07 Prozent auf 56,6 Euro.

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

RWE-Aktie gibt trotzdem nach: Darum schraubt ein Analyst das Kursziel nach oben
RWE-Aktie kaum verändert: Kapitalerhöhung abgeschlossen
Analyse: DZ BANK bewertet RWE-Aktie mit Kaufen in neuer Analyse

Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com

Nachrichten zu RWE AG St.

mehr Nachrichten