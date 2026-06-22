RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
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22.06.2026 19:36:00
RWE strebt Mehrheit an Übertragungsnetzbetreiber Amprion an
Netzbetreiber sind wesentlich für die Energiewende. RWE will nun rund 3,6 Milliarden Euro investieren, um die Mehrheit an Amprion zu übernehmen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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