RWE Aktie

RWE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

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22.06.2026 19:36:00

RWE strebt Mehrheit an Übertragungsnetzbetreiber Amprion an

Netzbetreiber sind wesentlich für die Energiewende. RWE will nun rund 3,6 Milliarden Euro investieren, um die Mehrheit an Amprion zu übernehmen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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