RWE-Teilerfolg vor Gericht: Kein vorläufiger Räumungsstopp in Lützerath

(Tippfehler in der Überschrift berichtigt)

MÜNSTER (dpa-AFX) - Der Betreiber RWE Power hat im Streit um ein Grundstück in Lützerath am Tagebau Garzweiler II einen Teilerfolg errungen. Das Unternehmen darf auf dem Grundstück eines Landwirts Vorbereitungen zum Abbaggern des Geländes treffen, wie das Oberverwaltungsgericht (OVG) am Montag in Münster entschieden hat./uho/DP/mis