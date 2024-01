RWE übertrifft mit Jahresgewinn eigene Ziele - Aktie fällt

Frankfurt (Reuters) - Der Energieversorger RWE hat 2023 mehr Gewinn gemacht als von ihm selbst vorhergesagt.

Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) lag bei 6,349 Milliarden Euro, wie RWE am Freitag auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Das Unternehmen hatte fünf bis 5,6 Milliarden in Aussicht gestellt. Das bereinigte Nettoergebnis betrug 4,536 Milliarden Euro, angepeilt hatte RWE 3,3 bis 3,8 Milliarden Euro. Das Dividendenziel für 2023 bleibe unverändert bei 1,00 Euro je Aktie. Die vollständigen Ergebnisse will der Konzern wie geplant am 14. März bekanntgeben. An der Börse kam die Veröffentlichung der Zahlen nicht gut an: Die RWE-Aktien lagen danach knapp drei Prozent im Minus.

