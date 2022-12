RWE verlängert mit Finanzvorstand

ESSEN (dpa-AFX) - Der Aufsichtsrat des Energiekonzerns RWE setzt im Vorstand beim Finanzressort auf Kontinuität. Der Vertrag von Finanzvorstand Michael Müller werde vom 1. November 2023 an um fünf Jahre verlängert, teilte das Unternehmen am Freitag in Essen mit. Müller leitet seit Mai 2021 das Finanzressort. Zudem übernehme Katja van Doren zum 1. August 2023 im Vorstand die Verantwortung für Personal und IT. Sie folge auf Zvezdana Seeger, deren Vertrag auslaufe./nas/stk