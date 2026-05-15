RWE vz präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

RWE vz präsentierte am 13.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,03 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,07 EUR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 32,81 Prozent auf 4,29 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 6,39 Milliarden EUR gelegen.

Redaktion finanzen.at