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12.11.2026 06:31:28
RWE vz präsentierte Quartalsergebnisse
RWE vz lud am 11.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 2,19 EUR. Im Vorjahresquartal waren 1,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat RWE vz im vergangenen Quartal 4,70 Milliarden EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 46,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RWE vz 3,21 Milliarden EUR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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