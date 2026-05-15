RWE: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

RWE hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,07 EUR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,29 Milliarden EUR – das entspricht einem Minus von 32,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,39 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at