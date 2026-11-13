RWE: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

RWE gab am 11.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2,75 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,41 Milliarden USD – ein Plus von 44,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RWE 3,75 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at