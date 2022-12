RWI erwartet für 2023 nun BIP-Rückgang um 0,1 Prozent

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das RWI - Leibniz -Institut für Wirtschaftsforschung hat seine Prognose zum Wachstum 2022 angehoben, jene zum Wachstum 2023 aber gesenkt. Das Institut erwartet, dass die deutsche Wirtschaftsleistung in diesem Jahr um 1,8 Prozent zunimmt. Das seien 0,7 Prozentpunkte mehr als in seiner Prognose vom September dieses Jahres erwartet, teilte das RWI mit. Für 2023 prognostizierten die Ökonomen aber einen Rückgang des Bruttoinlandsproduktes (BIP) um 0,1 Prozent statt 0,8 Prozent Wachstum. Erwartet werde ein "konjunktureller Dämpfer, aber keine tiefe Rezession". Für 2024 senkte das Institut seine Prognose auf 1,9 Prozent von 2,6 Prozent Wachstum.

Die Konjunktur in Deutschland erweise sich zum Jahresende als "erstaunlich robust". Im Winterhalbjahr dürfte der private Konsum aber zurückgehen. Insbesondere für die privaten Haushalte nähmen die finanziellen Belastungen weiter zu. Zwar fielen die Belastungen durch die hohen Gas- und Strompreise aufgrund der von der Regierung beschlossenen Entlastungsmaßnahmen weniger stark aus als noch im Sommer erwartet. Steigende Verbraucherpreise sorgten jedoch dafür, dass die real verfügbaren Einkommen nochmals kräftig sinken würden.

Ab dem zweiten Quartal 2023 dürfte der reale Konsum dann wieder kräftig anziehen. "Dann dürfte nach der Heizperiode die akute Phase der Energiekrise für die Haushalte überwunden sein und auch die Verbraucherpreise sinken", so das RWI.

Die Arbeitslosenquote wird nach der Prognose 2023 auf 5,5 Prozent von 5,3 Prozent in diesem Jahr zunehmen und im Jahr 2024 wieder bei 5,3 Prozent liegen. Die Inflationsrate dürfte von 7,9 Prozent in diesem Jahr auf 5,8 Prozent im nächsten fallen und im übernächsten Jahr weiter auf 2,5 Prozent abnehmen. Das Defizit der öffentlichen Haushalte werde in diesem Jahr auf gut 96 Milliarden Euro zurückgehen. Im nächsten Jahr werde es auf gut 105 Milliarden Euro steigen, 2024 wieder auf gut 54 Milliarden Euro zurückgehen.

Der aktuellen RWI-Prognose liege die Annahme zugrunde, dass die deutsche Konjunktur auch in den kommenden Monaten wesentlich von der Energiekrise bestimmt werde, aber keine Gasmangellage auftrete, betonte das Institut. Gleichwohl werde unterstellt, dass die Sorge um mögliche Energieengpässe die Ausgabenneigung von Verbrauchern und Unternehmen in diesem Winter verringere. Erst im Frühjahr sei mit einer durchgreifenden Entspannung der Wirtschaftslage zu rechnen. Für den Winter 2023/2024 werde angenommen, dass über den Sommer genügend Gas gespeichert werden könne, um auch im nächsten Winter eine Gasmangellage zu vermeiden.

"Das größte Risiko für die konjunkturelle Entwicklung Deutschlands ist derzeit die Inflationsentwicklung", konstatierte RWI-Konjunkturchef Torsten Schmidt. "Auch der Krieg gegen die Ukraine bleibt ein beträchtlicher Risikofaktor."

