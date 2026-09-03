RWI hebt deutsche Wachstumsprognosen für 2026 und 2027 an

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Das RWI - Leibniz -Institut für Wirtschaftsforschung hat seine Wachstumsprognose für die deutsche Wirtschaft für die Jahre 2026 und 2027 angehoben. Für das laufende Jahr rechnet das Institut nun mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts von 1,3 (zuvor: 0,8) Prozent. Für das Jahr 2027 prognostiziert das RWI ein Wachstum von 1,1 (0,8) Prozent. Für das Jahr 2028 veranschlagen die Konjunkturexperten ein Plus von 0,5 Prozent. Ausschlaggebend für die Anhebung war die überraschend kräftige Erholung im ersten Halbjahr, die vor allem von den Exporten und den staatlichen Ausgaben getragen wurde.

Die Erholung sei im ersten Halbjahr mit Zuwächsen beim Bruttoinlandsprodukt von 0,4 Prozent im ersten und 0,3 Prozent im zweiten Quartal stärker ausgefallen als erwartet, erklärte das RWI. Vor allem die Ausfuhren hätten die Konjunktur mit kräftigen Zuwächsen in den ersten beiden Quartalen gestützt. Neben der Nachfrage aus der Europäischen Union zeichne sich auch bei den Exporten in die USA nach der Beruhigung des Handelsstreits eine Erholung ab. Allerdings geht das Institut davon aus, dass die Exportdynamik im weiteren Jahresverlauf wieder nachlassen dürfte, da es sich zuletzt vor allem um kurzfristige Nachholeffekte handelte.

RWI-Konjunkturchef Torsten Schmidt betont in diesem Zusammenhang, dass die strukturellen Probleme der deutschen Wirtschaft trotz der Exporterholung nicht verschwunden seien. "Hohe Energiepreise, zu viel Bürokratie und schwache Wettbewerbsfähigkeit bremsen Deutschland weiter aus", erklärte Schmidt. Zwar stützen erweiterte Verschuldungsspielräume und Sondervermögen den öffentlichen Konsum und die öffentlichen Investitionen, doch bei den Unternehmen und privaten Haushalten komme die Erholung bislang nur begrenzt an. Schmidt warnte: "Exporte und Staatsausgaben bringen Bewegung in die Wirtschaft. Doch ohne mehr private Investitionen und Konsum bleibt die Erholung fragil."

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September 03, 2026 04:00 ET (08:00 GMT)