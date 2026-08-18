Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
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18.08.2026 15:53:14
RWR vs. HAUZ: Which Real Estate ETF Is the Better Buy for Income Investors?
The State Street SPDR Dow Jones REIT ETF (NYSEMKT:RWR) and the Xtrackers International Real Estate ETF (NYSEMKT:HAUZ) both offer exposure to the real estate sector, but they focus on entirely different geographic regions.Real estate investment trusts can provide income and diversification, but the choice between these two funds really comes down to whether an investor wants domestic or international exposure. RWR tracks publicly traded REITs in the United States, while HAUZ targets developed and emerging markets outside the U.S.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from monthly returns over the available fund history (up to five years). The 1-year return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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