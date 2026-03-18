Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
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19.03.2026 00:06:01
RWR vs. VNQ: How These Popular Real Estate ETFs Stack Up on Fees, Risk, and Performance
The Vanguard Real Estate ETF (NYSEMKT:VNQ) and the State Street SPDR Dow Jones REIT ETF (NYSEMKT:RWR) are both designed to give investors access to the U.S. real estate sector via publicly traded REITs. While their mandates are similar, this comparison highlights differences in expenses, size, diversification, and recent performance that may appeal to different types of real estate-focused investors.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year monthly returns. The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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