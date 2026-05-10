International Aktie
WKN DE: A0LC2G / ISIN: GB00B188SR50
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10.05.2026 16:45:01
RWR vs. VNQI: Domestic REIT Purity Against International Breadth at a Lower Cost
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF (NYSEMKT:RWR) offers concentrated U.S. property exposure, whereas Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (NASDAQ:VNQI) provides broad international diversification with a lower cost and higher yield.Real estate investment trusts (REITs) are often utilized for income and inflation protection, but the geography of those underlying assets matters immensely for a portfolio's risk profile. This comparison pits a domestic U.S. strategy against an international approach, highlighting how regional exposures, varying fee structures, and differing yields impact the risk-adjusted returns for long-term investors looking to diversify away from traditional equities.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year monthly returns. The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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