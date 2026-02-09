09.02.2026 06:31:29

RXO stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

RXO hat am 06.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,27 USD gegenüber -0,120 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 11,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,67 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,47 Milliarden USD.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,590 USD. Im Vorjahr waren -2,170 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 5,74 Milliarden USD – ein Plus von 26,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem RXO 4,55 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at

