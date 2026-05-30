RXO Aktie
WKN DE: A3DX25 / ISIN: US74982T1034
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30.05.2026 22:40:38
RXO Stock Has Surged 75% Since This Fund Made a $10 Million Bet
On May 14, 2026, Finepoint Capital LP disclosed a first-quarter buy of 684,829 RXO (NYSE:RXO) shares, an estimated $10.05 million trade based on quarterly average pricing.According to a SEC filing dated May 14, 2026, Finepoint Capital LP acquired 684,829 additional shares of RXO. The estimated transaction value was $10.05 million, calculated using the mean unadjusted close for the first quarter. At quarter-end, Finepoint held 10,073,618 RXO shares, with the position valued at $147.28 million. The net position change for the quarter, including both share purchases and price movement, was $28.60 million.RXO leverages a digital platform to optimize logistics and transportation solutions for a broad range of U.S. industries, focusing on scalable, asset-light operations.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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