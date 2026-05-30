RXO Aktie

RXO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DX25 / ISIN: US74982T1034

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.05.2026 22:40:38

RXO Stock Has Surged 75% Since This Fund Made a $10 Million Bet

On May 14, 2026, Finepoint Capital LP disclosed a first-quarter buy of 684,829 RXO (NYSE:RXO) shares, an estimated $10.05 million trade based on quarterly average pricing.According to a SEC filing dated May 14, 2026, Finepoint Capital LP acquired 684,829 additional shares of RXO. The estimated transaction value was $10.05 million, calculated using the mean unadjusted close for the first quarter. At quarter-end, Finepoint held 10,073,618 RXO shares, with the position valued at $147.28 million. The net position change for the quarter, including both share purchases and price movement, was $28.60 million.RXO leverages a digital platform to optimize logistics and transportation solutions for a broad range of U.S. industries, focusing on scalable, asset-light operations.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu RXO INC

mehr Nachrichten

Analysen zu RXO INC

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

RXO INC 21,80 70,31% RXO INC

Letzte Top-Ranking Nachrichten

30.05.26 Mai 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
30.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
30.05.26 KW 22: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
29.05.26 Mai 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
29.05.26 Q1 2026: Diese Aktien hatte Carl Icahn im Portfolio

Börse aktuell - Live Ticker

US-Aktienindizes erzielen neue Rekorde -- ATX geht deutlich stärker ins Wochenende -- DAX schließt stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kam. Der Dow erreichte ein neues Allzeithoch. Die Börsen in Fernost präsentierten sich vor dem Wochenende überwiegend freundlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen