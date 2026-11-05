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05.11.2026 06:31:28
RxSight: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
RxSight hat am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,39 USD gegenüber -0,240 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Der Umsatz wurde auf 24,6 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 18,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 30,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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