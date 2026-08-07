RxSight mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

RxSight hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,29 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte RxSight ebenfalls 0,290 USD je Aktie eingebüßt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 33,7 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at