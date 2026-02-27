RxSight: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

RxSight hat am 25.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,22 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

RxSight hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 32,6 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 18,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,950 USD gegenüber -0,710 USD im Vorjahr verkündet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 134,48 Millionen USD – eine Minderung um 3,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 139,93 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at