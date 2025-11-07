RxSight zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

RxSight hat am 05.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,24 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,160 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RxSight in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 14,08 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 30,3 Millionen USD im Vergleich zu 35,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at