Acquire Aktie
ISIN: US0049011044
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04.05.2026 16:47:53
Ryan Cohen's Bold Pitch: GameStop Offers Nearly 4x Its Market Cap to Acquire eBay
Since becoming GameStop's (NYSE: GME) CEO in 2023, Ryan Cohen has committed to transforming the struggling brick-and-mortar video game retailer.Now, he's making his big move.GameStop has publicly offered to acquire e-commerce company eBay (NASDAQ: EBAY) for $55.5 billion. The deal values the stock at $125 per share, representing a 27% premium on eBay's 30-day volume-weighted average price (VWAP) and a 36% premium on the stock's 90-day VWAP.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|eBay Inc.
|93,40
|6,35%
|GameStop Corp
|20,48
|-3,94%
|PayPal Inc
|43,03
|0,81%
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