Ryanair Holdings Aktie
WKN: 908889 / ISIN: US7835131043
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11.06.2026 11:44:00
Ryanair: Eltern zahlen, um neben ihren Kindern zu sitzen - CMA ermittelt
Fast zehn Euro extra, um den Bestimmungen der Airline nachzukommen? Die Wettbewerbsbehörde im Vereinigten Königreich geht gegen Ryanair vor. Das irische Unternehmen sieht in seinem Vorgehen kein Problem.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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