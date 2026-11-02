Ryanair Holdings Aktie
WKN: 908889 / ISIN: US7835131043
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02.11.2026 09:03:00
Ryanair: Kerosinkosten drücken Gewinn der Billigfluggesellschaft - Sparprogramm angekündigt
Hohe Kosten für Treibstoff und zögerliche Buchungen haben dem Billigflieger Ryanair die Quartalsbilanz verhagelt. Mit einem Sparprogramm will der Konzern nun gegensteuern.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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