Ryanair Holdings Aktie
WKN: 908889 / ISIN: US7835131043
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19.06.2026 19:55:00
Ryanair: Michael O'Leary bleibt bis 2032 Chef der Fluggesellschaft
Der für seine provokanten Aussagen bekannte Ryanair-Chef Michael O’Leary bleibt im Amt. Er verlängert seinen Vertrag bis April 2032 – trotz des Drucks durch hohe Kerosinkosten und geopolitische Unsicherheiten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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