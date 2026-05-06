Ryanair Holdings Aktie
WKN: 908889 / ISIN: US7835131043
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06.05.2026 18:14:00
Ryanair: Michael O'Leary will Passagieren die Flughafen-Drinks streichen
Immer wieder muss Ryanair angeblich Flüge wegen betrunkener Gäste umleiten. Chef Michael O'Leary fordert nun, dass an britischen Flughäfen zu bestimmten Zeiten kein Alkohol ausgeschenkt wird.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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