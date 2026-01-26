Ryanair Aktie

Ryanair für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Reiselust 26.01.2026 09:54:00

Ryanair-Aktie dennoch mit Verlusten: Optimismus beim Passagierwachstum

Ryanair-Aktie dennoch mit Verlusten: Optimismus beim Passagierwachstum

Der Billigflieger Ryanair hat im dritten Quartal von einer höheren Reiselust profitiert.

Das Unternehmen erhöhte zudem wegen verbesserten Flugzeuglieferungen von Boeing und einer stärkeren Nachfrage seine Erwartungen für das Passagierwachstum im laufenden Geschäftsjahr erneut leicht. Dieses soll 2025/26 (per Ende März) vier Prozent auf fast 208 Millionen steigen, gegenüber den im November prognostizierten 207 Millionen, wie Ryanair am Montag in Dublin mitteilte. Die Flugpreise dürften um mehr als sieben Prozent wachsen und tendierten damit über dem Vorjahreswert, so die Fluggesellschaft.

Für das laufende Jahr geht Ryanair einer "vorsichtigen Schätzung" nach von einem bereinigten Ergebnis nach Steuern von 2,13 bis 2,23 Milliarden Euro aus. Bislang hatte die Fluggesellschaft keine konkrete Prognose abgegeben.

Europas größter Billigflieger verzeichnete gute Fortschritte bei den Boeing-Auslieferungen, nachdem es zuvor wegen der Krise beim US-Flugzeugbauer immer wieder Verzögerungen gegeben hatte. Die Fluggesellschaft erwartet nun eigenen Angaben zufolge die Auslieferung der letzten vier Max-8-Modelle bis Februar, während die neuere Max 10, die noch nicht zertifiziert ist, im Frühjahr 2027 in die Ryanair-Flotte aufgenommen werden soll. Ryanair erhöhte daher sein Passagierziel für das kommende Geschäftsjahr von 215 auf 216 Millionen.

Im dritten Quartal (per Ende Dezember) stieg der Umsatz um neun Prozent auf 3,2 Milliarden Euro. Der bereinigte Gewinn nach Steuern sank dagegen unter anderem wegen gestiegener Kosten um 22 Prozent auf 115 Millionen Euro. Nicht berücksichtigt ist dabei eine Rückstellung von 85 Millionen Euro für eine Geldbuße der italienischen Wettbewerbsbehörde. Analysten hatten im Schnitt mit einem Gewinn von 90,2 Millionen gerechnet.

Die Aktie von Ryanair zeigt sich an der Börse in Dublin zeitweise 1,88 Prozent tiefer bei 28,17 Euro.

/nas/mne/jha/

DUBLIN (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Ryanair-Aktie gewinnt: Elf neue Ziele im Flugplan
Ryanair-Aktie im Fokus: Streit mit Musk wird zur PR-Offensive
Ryanair-Aktie im Fokus: Starlink-Streit eskaliert - Spielt Musk mit dem Ryanair-Kauf?

Bildquelle: Markus Mainka / Shutterstock.com

Nachrichten zu Ryanair

mehr Nachrichten

Analysen zu Ryanair

mehr Analysen
10:10 Ryanair Buy Deutsche Bank AG
10:06 Ryanair Outperform RBC Capital Markets
08:28 Ryanair Market-Perform Bernstein Research
08:16 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.01.26 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Ryanair 28,24 -0,95% Ryanair

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX sinkt -- DAX schwächer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich leicht nach unten. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich mit leichten Verlusten. An den Börsen in Fernost ging es am Montag mehrheitlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen