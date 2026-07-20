Ryanair Aktie
WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33
|Zahlen im Blick
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20.07.2026 09:07:39
Ryanair-Aktie fällt: Gewinn stürzt ab - teures Kerosin belastet Bilanz
Im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2026/27 sank der Überschuss im Jahresvergleich um 34 Prozent auf 538 Millionen Euro, wie die irische Fluggesellschaft am Montag in Dublin mitteilte. Analysten hatten mit einem geringeren Rückgang gerechnet. Das Unternehmen hatte zwar den Großteil seines Treibstoffbedarfs preislich abgesichert, konnte den starken Kostenanstieg aber dennoch nicht ganz auffangen.
Die Zahl der Passagiere stieg im Jahresvergleich um sechs Prozent auf 61,3 Millionen. Allerdings hatte Ryanair die Tickets im Schnitt sechs Prozent günstiger verkauft als ein Jahr zuvor. Dadurch stieg der Umsatz nur um ein Prozent auf 4,4 Milliarden Euro. Auch für die wichtige Reisezeit im Sommer versucht die Gesellschaft, die verunsicherte Kundschaft mit niedrigeren Ticketpreisen zu ködern. Entsprechend traut sich Ryanair-Chef Michael O'Leary weiterhin keine Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr bis Ende März 2027 zu.
Die Ryanair-Aktie verliert im Heimathandel in Dublin zeitweise 2,55 Prozent auf 25,96 Euro.
/stw/err/zb
DUBLIN (dpa-AFX)
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