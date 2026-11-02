Ryanair Aktie
WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33
|Treibstoff
|
02.11.2026 09:27:38
Ryanair-Aktie im Blick: Billigflieger reagiert auf Gewinnrückgang mit Sparprogramm - Kerosin-Schock belastet Bilanz
Dabei stehen eine Reihe von Maßnahmen zur Debatte: Dazu gehören die Überprüfung von Flughafenverträgen, eine mögliche Anpassung der Personalbesetzung an Bord sowie ein verstärkter Einsatz von künstlicher Intelligenz. "Alles steht zur Diskussion - von Lohnstopps bis hin zu anderen Bereichen", erklärte Finanzvorstand Neil Sorahan in einem Interview. "Wir müssen uns wohl darauf einstellen, dass das Ölpreisniveau in den kommenden zwölf Monaten hoch bleiben wird; wir werden also den Gürtel enger schnallen müssen."
In den ersten sechs Monaten führte der Nahost-Konflikt bei den Verbrauchern zu einer gewissen Zurückhaltung und dazu, dass Flüge erst später gebucht wurden, erklärte Ryanair. Dies habe die Ticketpreise gedrückt. Da die Preise für Kerosin voraussichtlich auch im nächsten Jahr auf einem hohen Niveau bleiben werden, dürften die Flugpreise deutlich steigen, so das Unternehmen weiter.
Im Handel in Dublin steigt die Ryanair-Aktie zeitwise um 0,57 Prozent auf 23,03 Euro.
/nas/mne/stk
DUBLIN (dpa-AFX)
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