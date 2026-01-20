Tesla Aktie

Schlagabtausch 20.01.2026 09:10:00

Ryanair-Aktie im Fokus: Starlink-Streit eskaliert - Spielt Musk mit dem Ryanair-Kauf?

Ryanair-Aktie im Fokus: Starlink-Streit eskaliert - Spielt Musk mit dem Ryanair-Kauf?

Elon Musk sorgt erneut für Aufsehen: Nach einem Schlagabtausch mit Ryanair-Chef Michael O'Leary denkt er offenbar über den Kauf der Billigfluggesellschaft nach.

Elon Musk erwägt Kauf von Ryanair
• Schlagabtausch mit Ryanair-CEO
• Diskussion über Starlink-WiFi auf Flugzeugen

Elon Musk sorgt erneut für Schlagzeilen in der Luftfahrtbranche. Der Tesla- und SpaceX-Chef spielt mit dem Gedanken, die Billigfluggesellschaft Ryanair zu kaufen. Die Idee entstand nach einem öffentlichen Schlagabtausch mit Ryanair-CEO Michael O'Leary, der Musks Vorschläge für die Integration von Starlink in Flugzeuge scharf kritisierte.

Vom Spott zum Kaufgedanken: Starlink im Flugzeug?

Im Podcast "The Hard Shoulder" von Newstalk vom 16. Januar 2026 erklärte O'Leary: "Ich würde Elon Musk überhaupt keine Aufmerksamkeit schenken, er ist ein Idiot. Sehr wohlhabend, aber er ist immer noch ein Idiot". O'Leary kritisierte insbesondere die hohen Kosten für die Installation von Starlink-Antennen auf Ryanair-Flugzeugen, die laut seinen Angaben zwischen 200 und 250 Millionen US-Dollar pro Jahr liegen würden. Seiner Meinung nach seien Musks Dienste schlichtweg unerschwinglich.

Die Reaktion von Musk ließ nicht lange auf sich warten. Er bezeichnete O'Leary öffentlich als "einen absoluten Idioten" und fügte hinzu: "Feuert ihn." Kurz darauf schlug ein Nutzer auf der Plattform X vor, Musk solle Ryanair kaufen und O'Leary entlassen - eine Idee, die Musk mit "Gute Idee" kommentierte.

Auf einen ironischen X-Post des Ryanair-Accounts, der die Einführung von WLAN auf Flugzeugen ablehnte, reagierte Musk erneut und deutete an, dass er Ryanair übernehmen und eine Person namens Ryan an die Spitze setzen könnte. "Wie viel würde es kosten, euch zu kaufen?" schrieb er und fügte hinzu: "Ich möchte wirklich einen Ryan an die Spitze von Ryan Air setzen. Es ist euer Schicksal." Kurz darauf startete Musk eine Umfrage auf seinem X-Profil, ob er Ryanair kaufen solle.

Finanzielle und strategische Perspektiven

Für Musk könnte der Kauf von Ryanair ein strategisches Investment darstellen, um Starlink flächendeckend in der kommerziellen Luftfahrt zu etablieren. Experten sehen jedoch erhebliche Herausforderungen: Neben den hohen Installationskosten müssten regulatorische Hürden und die Zustimmung der Aktionäre überwunden werden. Ryanair bleibt damit weiter in der Schlagzeilen- und Spekulationszone.

Ob Musk mit seiner kontroversen Ideen die Märkte bewegen kann bleibt abzuwarten - bisher reagierte der Anteilschein der Billigfluggesellschaft jedoch gelassen und schloss an der Börse in Dublin zuletzt mit einem minimalen Aufschlag von 0,10 Prozent bei 28,83 Euro. Am Dienstag steigt er zeitweise 1,28 Prozent auf 29,20 Euro.

Redaktion finanzen.at

Korrekturbedarf bei Grok: Musk räumt Mängel bei der Bildergenerierung ein

Bildquelle: Markus Mainka / Shutterstock.com

Nachrichten zu Tesla

Analysen zu Tesla

15.01.26 Tesla Equal Weight Barclays Capital
06.01.26 Tesla Verkaufen DZ BANK
05.01.26 Tesla Sell UBS AG
05.01.26 Tesla Underweight JP Morgan Chase & Co.
02.01.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel

Tesla 364,50 -1,62%

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Tieferer Start für ATX und DAX -- Asiens Börsen mehrheitlich leichter
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich eine Spur tiefer. Am Dienstag geht es an den Märkten in Fernost größtenteils abwärts.
