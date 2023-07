Ryanair-Aktie im Minus: Ryanair plant zügigen Neustart in Ukraine nach Kriegsende

Innerhalb von acht Wochen nach Öffnung des Luftraums werde man den Flugverkehr wiederaufnehmen, kündigte das irische Unternehmen am Donnerstag nach einem Treffen mit Regierungsvertretern in Kiew an.

Man werde bis zu 30 Flugzeuge an den Flughäfen Kiew, Lwiw und Odessa stationieren und wöchentlich 600 Flüge zu 20 EU-Hauptstädten anbieten, kündigte Ryanair-Chef Michael O'Leary bei dem Besuch an. Innerhalb von fünf Jahren solle das Angebot von zunächst 5 auf 10 Millionen Sitze pro Jahr verdoppelt werden.

Ryanair war nach eigenen Angaben vor der Invasion der zweitgrößte Fluganbieter in der Ukraine. Auch an die Flughäfen in Charkiw und Cherson wolle man zurückkehren, sobald die Infrastruktur wiederhergestellt sei, erklärte O'Leary laut einer Mitteilung.

In Dublin verliert die Ryanair-Aktie zeitweise 1,42 Prozent auf 16,265 Euro.

DUBLIN/KIEW (dpa-AFX)