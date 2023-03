Ryanair-Aktie kaum verändert: Ex-Ministerin Köstinger zieht in Ryanair-Verwaltungsrat ein

Neben Eamonn Brennan, dem früheren Chef der irischen Luftfahrtbehörde und Generaldirektor der Eurocontrol, zieht auch die österreichische Ex-Politikerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) in das Kontrollgremium der Fluglinie ein.

Elisabeth Köstinger war von 2009 bis 2017 Mitglied des Europäischen Parlaments und anschließend Ministerin für Landwirtschaft, Nachhaltigkeit und Tourismus. Im Vorjahr zog sie sich aus der Politik zurück, um CEO des österreichischen ESG-Fintechs Mountain View Data zu werden. Diese Funktion hat sie erst vor kurzem zurückgelegt.

"Ab April werde ich als ehemalige Tourismusministerin meine Expertise und Leidenschaft für das Wachstum der europäischen Tourismusbranche im Aufsichtsrat von Ryanair einbringen", kommentierte Köstinger die neue Aufgabe in einer Stellungnahme. "Als Aufsichtsrätin werde ich mich dafür einsetzen, dass Ryanair diese Erfolgsgeschichte fortsetzt und seine Position als größte Fluggesellschaft Europas weiter ausbaut", ergänzte sie.

An der EURONEXT in Dublin verlor die Ryanair-Aktie am Dienstag zuletzt 0,11 Prozent auf 14,27 Euro.

