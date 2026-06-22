Ryanair Aktie
WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33
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22.06.2026 09:29:00
Ryanair-Aktie kaum verändert: O'Leary führt Konzern bis 2032 weiter
"Michael hat zugestimmt, die Ryanair-Gruppe zum Nutzen aller Aktionäre um weitere sechs Jahre bis April 2032 zu führen", sagte Ryanair-Chairman Stan McCarthy laut einer Mitteilung. O'Leary ist in der Vergangenheit immer wieder mit krawalligen Äußerungen aufgefallen und hat sich unter anderem einen Schlagabtausch mit dem US-Billionär Elon Musk geliefert. Den Posten als Chef der Ryanair Group hat der Manager seit 2019 inne, zuvor war er seit 1994 bereits Chef des Unternehmens Ryanair.
Europas größter Billigflieger Ryanair rechnet wegen des Iran-Kriegs mit deutlich steigenden Kosten im laufenden Geschäftsjahr. Im abgelaufenen Geschäftsjahr bis Ende März machte Ryanair einen überraschend hohen Milliardengewinn.
Die Ryanair-Aktie zeigt sich in Dublin unbeeindruckt und pendelt bei 25,70 Euro um die Nulllinie.
DUBLIN (dpa-AFX)
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